Dietrofront Sarri e Gasperini se la ride: "No, ha detto che non sarebbe venuto!"

Gasperini è abbondantemente in clima derby. Durante la conferenza stampa della vigilia sono state diverse le frecciatine del tecnico della Roma, 'interne' come la questione degli intermediari a Trigoria che riportano alla proprietà in maniera soggettiva, ma anche verso la Lazio. "Sarri viene? Eh no, ha detto che non viene e Lotito non presenta la squadra!" sorride Gasperini.

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Poi, prima di confessare l'ammirazione per gli sfottò tra le tifoserie romane, ribadisce: "La Lazio è un'ottima squadra, hanno finito la stagione e la loro unica motivazione forte è impedire alla Roma di raggiungere il massimo del traguardo. Noi abbiamo motivazioni molto più vere e forti, più legate al risultato. Mi aspetto una partita giustamente vera. Non è che possiamo pensare che la Lazio abbia un morale straordinario, ma faranno di tutto per rovinarci la frittata". Insomma, Gasperini rimarca la differenza di obiettivi e ambizioni tra la sua squadra e quella di Sarri.