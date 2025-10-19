Gasp, il feeling con l’Olimpico fatica a sbocciare: i precedenti con l’Atalanta

Che quando giochi all'Olimpico la Roma abbia una spinta in più è cosa nota a tutti. Il supporto dei tifosi giallorossi è spesso in grado di galvanizzare i calciatori fin dall'allenamento pre-partita, spingendoli a dare più di quanto abbiano nelle gambe in gara. In questa stagione, nel nuovo corso targato Gasperini , la Roma ha collezionato tre sconfitte in nove gare tra campionato e coppa. Fa strano notare come, però, i tre k.o. siano arrivati proprio all'Olimpico e tutti per 1-0 .

Il 2025 di Ranieri e i precedenti di Gasperini

Questo dato stride con il recente passato: da gennaio a giugno 2025 infatti i giallorossi di Ranieri non hanno mai perso all'Olimpico, pur ospitando avversarie di valore come Lazio, Eintracht, Napoli, Porto, Athletic Bilbao, Juventus e Milan. Tredici gare disputate in casa con l'attuale Senior Advisor del club in panchina, 11 vittorie e appena 2 pareggi (contro Napoli poi Campione d'Italia e Juventus). I gol segnati, per fornire un altro dato, sono stati 25; appena 8 invece quelli subiti. E c'è da sottolineare come già all'Atalanta Gasperini in casa non facesse registrare uno score invidiabile: l'anno scorso con la Dea nell'allora Gewiss Stadium sono arrivate 11 vittorie, 8 sconfitte e 7 pareggi in 26 gare disputate tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Insomma, poco più del 30% di partite casalinghe sono terminate con un k.o. neroazzurro a fronte del 42.3% di successi. Nella stagione 2023-24, quella che vide l'Atalanta battere gli "invincibili" del Leverkusen in finale di Europa League, le sfide casalinghe furono 28, ma la percentuale di risultati negativi era diversa: 6 sconfitte (21.4%), 19 vittorie (quasi 68%) e appena 3 pari. Nell'annata 2022-23 infine, la stagione senza coppe, le gare casalinghe furono 20 con uno score di 6 sconfitte (di nuovo 30%), 11 vittorie (55%) e 3 pareggi. Quest'anno con la Roma siamo già a 3 k.o. su 5 partite disputate davanti al proprio pubblico, addirittura il 60%. La speranza è che Gasperini e i suoi giocatori riescano a invertire o quantomeno rendere meno amaro questo trend il prima possibile, già a partire da giovedì quando all'Olimpico arriverà il Viktoria Plzen per la terza giornata della League Phase di Europa League.