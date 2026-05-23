Marten De Roon ha preso parte al podcast de La Gazzetta dello Sport e, durante l'intervista, è stato protagonista di un simpatico siparietto con Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma è intervenuto in diretta con una telefonata e ha subito ricevuto i complimenti per la vittoria contro la Lazio da parte del centrocampista e capitano dell'Atalanta, uno dei suoi 'senatori' nei 9 anni alla Dea: "Aspettiamo domenica oh, arriviamo sempre all'ultimo secondo". "Ti ho visto saltare bene mister, è stato bello vederti così felice", ha scherzato De Roon. E Gasp non si è fatto trovare impreparato: "Mi sono allenato da Bergamo, tutte le volte che mi facevi saltare".

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Poi la battuta sugli olandesi della Roma, connazionali di De Roon: "Di olandese abbiamo Malen che è stato strepitoso, poi Rensch che è un bravissimo ragazzo. Però quello che ha fatto la differenza è stato Malen. Prima ho chiesto a Marten come fosse Malen e mi ha detto di andare tranquillo perché è un ragazzo a posto. Però non sapeva nemmeno lui che avrebbe fatto tutti questi gol. 14 gol in 16 partite sono una bella media. Se lo avessimo avuto già da settembre saremmo già in Champions ".

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Dopo aver salutato Gasp, De Roon ha parlato così di Malen: "Ha fatto bene al Dortmund e ok all'Aston Villa, ma non ha mai giocato come punta. Quando ci siamo sentiti il mister la prima cosa che mi ha detto è che lo avrebbe fatto giocare come prima punta. Gli ho detto che a lui sarebbe piaciuto, visto che aveva fatto molto bene al PSV da punta ma poi lo schieravano solo ala. Si vede negli spazi, è veloce, e ha un tiro immediato: per il campionato italiano è uno perfetto. A Donyell ho detto che il mister lo avrebbe fatto allenare e sudare e che non sarebbe stato sempre facile, ma che se lo avesse seguito sarebbe stato l'allenatore perfetto per un attaccante".