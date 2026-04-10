Gasp dribbla le domande su Ranieri: “Non mi prendete nemmeno facendo fallo”

È un 3-0 netto quella che la Roma rifila al Pisa provando così a rientrare nella corsa alla Champions, ora distante un solo punto in attesa nelle gare di domani. Nel post partita, però, l'attenzione si sposta anche sulle dichiarazioni fatte prima della gara da Claudio Ranieri. Il senior advisor dei Friedkin ha puntualizzato dopo le parole di Gasperini in conferenza, chiarendo che tutti i calciatori sono stati presi con l'ok del tecnico. L'argomento è stato riproposto a Gasp che, però, ha abilmente dribblato le domande, dichiarando solo che in settimana parlerà con Sir Claudio. Dallo studio di Sky i cronisti rincalzano: "Quale è il suo rapporto con Ranieri?". Ma il tecnico piemontese ci scherza su ed elude ancora il tema: "Non ce la fate a riprendermi, dopo il dribbling che ho fatto prima. Neanche facendo fallo. Sono attento alla prestazione e alla partita, siamo a 6 gare dalla fine ed è un momento delicato per tutti". Il confronto tra Ranieri e Gasp arriverà nelle sedi opportune, ma è chiaro che è necessario trovare un punto d'incontro.