"Differenze tra Champions ed Europa League? Per le società dal punto di vista economico il divario è notevole. La parte economica ti permette di aumentare la distanza su altre squadre e di poter spendere di più", le parole di Gasperini in conferenza stampa. Contro il Verona la Roma ha l'occasione di tornare a giocare la massima competizione europea dopo ben 7 anni. Un traguardo che può essere fondamentale soprattutto in ottica futura: oltre al FFP (la qualificazione non avrebbe un impatto diretto sul bilancio di quest'anno, ma su quello della prossima stagione), gli introiti della Champions sono quasi quattro volte superiori a quelli dell'EL. Calcolando anche un eventuale accesso agli ottavi, i guadagni in Champions - derivanti da bonus classifica, market pool e qualificazione - possono arrivare a sfiorare gli 80 milioni di euro. Discorso completamente diverso per l'Europa League dove la qualificazione e l'accesso agli ottavi può valere circa 20 milioni di euro.

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Gasperini, poi, ha anche sottolineato l'impatto che può avere sul mercato: "Hai più appeal per i giocatori dall'estero, una Roma in Champions diventa ambita per tanti giocatori. Ha importanza economica per i giocatori". Sì, perché anche Mason Greenwood - obiettivo numero uno per l'attacco - aprirebbe alla Roma solo con la sicurezza di ritrovare la Champions una volta andato via da Marsiglia (con l'OM che giocherà in Europa League il prossimo anno). Domani una partita che può cambiare tutto, sotto ogni punto di vista. L'importante - in ogni caso - sarà continuare seguire i dettami di un allenatore che in meno di un anno ha cambiato mentalità e prospettiva di un intero club.