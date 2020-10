Garcia: “Totti, un campione di umiltà. Forse tornerò ad allenare in Italia”

L’ex tecnico giallorosso e attuale allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato in un intervista al The Athletic raccontando la sua idea di calcio, il suo futuro e anche il rapporto avuto con Francesco Totti. Queste alcune dichiarazioni del francese: “Sono più vicino alla filosofia di calcio spagnola, ma l’Inghilterra è la casa del calcio. Ho allenato anche in Italia, dove ho imparato una lingua meravigliosa e mangiato dell’ottimo cibo. Ma ciò che ho amato di più è la tattica che c’è nel calcio italiano. Forse ci tornerò in futuro, o magari andrò in Inghilterra: in passato mi hanno cercato Everton e Southampton, ma posso dire chiaramente che sto bene in Francia e al Lione“.

Sul rapporto con Totti

I migliori giocatori sono umili e Francesco lo era. Era tranquillo, scherzava, ci divertivamo. Era molto tecnico, giocava di prima e vedeva ciò che sarebbe accaduto in campo prima degli altri giocatori. L’ho allenato che aveva 37 anni ed era ancora uno dei migliori.