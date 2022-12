Gandini: “Totti si meritò il rinnovo sul campo”

"Sono arrivato alla Roma nel settembre 2016, quindi la questione tra Totti e Spalletti l’ho vissuta inizialmente da avversario. - dice Umberto Gandini, ex dirigente della Roma,ai microfoni di Sky Sport - Totti si era conquistato sul campo il diritto di terminare la sua carriera in un altro modo e quindi la Roma gli aveva fatto il rinnovo contrattuale, era un rinnovo meritato pur consapevole che sarebbe stato il suo canto del cigno. Non ho notato particolari momenti di tensione tra loro né in campo né a Trigoria, al massimo qualcosa fuori. In ogni caso c’è stato uno dei momenti più emozionanti del calcio italiano, ovvero l'ultima partita di Totti".