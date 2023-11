Gandini su Totti: “Può portare esperienza alla Roma. Gli consiglio di aspettare”

L'ex dirigente della Roma ha parlato del possibile avvicendamento dell'ex capitano della Roma: "Ancora non c'è stato il momento, ma può arrivare, così come per Maldini al Milan"

"Ho avuto il piacere di conoscere Francesco durante tutta la sua carriera e di lavorarci sia come giocatore nell’ultimo anno in campo che nel suo primo da dirigente. È stato un anno complesso per lui, lo ha anche dichiarato perché non era riuscito a staccare completamente dalla sua vita da calciatore. Quello che Totti può portare è sicuramente una dote di grandissima esperienza, una capacità di relazionarsi con il giocatore di grande importanza e poi indubbiamente un occhio che si è fatto nel corso di 20 e passa anni in campo, che possa essere assolutamente utile, però come lui ha detto, voglio dire, ci sono delle proprietà, ci sono delle persone che prendono delle decisioni e se fino ad oggi non c’è stato il momento, gli consiglio di aspettare, così come è successo per Paolo Maldini al Milan”.