Gandini: “Roma-Milan, un esame di maturità per entrambe”

Umberto Gandini , dirigente sportivo che ha vissuto entrambe le realtà di Roma e Milan, esprime il suo pensiero in vista del big match di domenica. Come riportato da Tuttosport, il nativo di Varese si è focalizzato inizialmente sul progetto stadio che si sta portando avanti a Milano: “Se sono favorevole ad un nuovo impianto? Certo. Avendo lavorato tanti anni a Milano, conosco bene la realtà di San Siro. Gli ultimi interventi sono stati fatti in occasione della finale di Champions del 2016, ma credo si sia arrivati al massimo di quello che si può fare. Altre ristrutturazioni necessarie, non si possono fare per diversi fattori. Un nuovo stadio servirebbe alle due squadre di Milano, così come quello della Roma“.

Gandini ha poi parlato della sfida di campionato: “È una partita molto importante per entrambe le squadre. Potrà dire molto sulle ambizioni di risalita del Milan, ma anche della Roma, che non sta attraversando un momento felice in campionato. I giallorossi hanno una miriade di infortuni che stanno condizionando il lavoro di Fonseca, mentre il Milan è reduce da una partita a due facce con il Lecce dopo il cambio di allenatore. Se entrambe vorranno rientrare nel novero delle pretendenti alla Champions, dovranno cercare di ripartire dai tre punti di domenica. Per certi versi, seppur a fine ottobre, siamo davanti a un vero e proprio esame di maturità”.