Galliani: ”Avevamo chiesto Pisilli alla Roma, la società non ha mollato”

A margine del Festival dello Sport di Trento, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha rivelato un interessante retroscena di mercato che coinvolge Niccolò Pisilli, il giovane talento della Roma e fresco esordiente con la Nazionale italiana. Galliani, intervistato da Sky Sport, ha raccontato di come il Monza abbia provato a portare Pisilli in squadra: "Lo avevamo chiesto alla Roma quest'estate, e poi la società non ha mollato ma lo avevamo chiesto anche 10 mesi fa''