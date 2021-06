Galles-Albania 0-0, Kumbulla in campo per tutta la partita

Il difensore della Roma al centro della difesa a tre con Ismajli dello Spezia e Djimsiti dell'Atalanta

Edy Reja sceglie Marash Kumbulla nella difesa a tre della sua Albania. Il difensore della Roma, che in nazionale si era infortunato al menisco con relativo stop di un mese, è sceso in campo da titolare nella sfida amichevole al Cardiff City Stadium contro i padroni di casa del Galles. La squadra di Ramsey e Bale, nel girone degli Europei con l'Italia, parte con i favori del pronostico, Kumbulla è stato il perno centrale della difesa a tre composta da altri due 'italiani' come Ismajli e Djimsiti. Alla fine il risultato resta inchiodato sullo 0-0, con Kumbulla in campo per tutti e 90 i minuti. Per l'Albania, che non parteciperà a Euro 2020, è la penultima partita prima del rompete le righe: l'ultima è in programma l'8 giugno con la Repubblica Ceca.