Galeone: “Per la corsa ai primi posti non sottovaluterei la Roma”

"Ho dato dei consigli ad Allegri ma non mi ascolta. - ha detto Giovanni Galeone in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport - Gli avevo detto di prendere Koulibaly, Asllani, Milinkovic Savic. Uno costava troppo, l’altro lo ha preso l’Inter, il terzo non so. Se il mercato finisse oggi la Juve faticherebbe ad arrivare in Champions League. Già lo scorso anno Max ha fatto un miracolo a centrare l’obiettivo. Al momento la vedo fra il quarto e il quinto posto: Inter staccata, poi Milan, Napoli e non sottovaluterei la Roma".