Giovanni Galeone, allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal e ha commentato anche le voci sul futuro del tecnico livornese, accostato con fermezza all'Arabia Saudita nelle ultime settimane allontanando di fatto l'ipotesi Roma per la prossima stagione. Ecco le sue parole in merito: "Allegri non andrà in Arabia, non credo. Il prossimo anno potrebbe essere di nuovo in Italia, per la Roma ci sono pochi allenatori di alto livello che Ranieri da dirigente potrebbe portare in giallorosso ed Allegri è uno di quelli".