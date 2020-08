Galaxy, Schelotto: “Al momento non abbiamo spazio per Pastore”

Guillermo Barros Schelotto, allenatore argentino dei Los Angeles Galaxy, ha parlato a tuttomercatoweb.com sul futuro della società soprattutto sul fronte calciomercato. A propostio il tecnico ha rilasciato qualche dichiarazione riguardante Pastore. Queste le sue parole:

In attesa del calcio giocato, è il mercato a farla da padrone: cosa c’è di vero sulle voci che riguardano Higuain e Pastore?

Mi piacerebbe molto averli qui, parliamo di due campioni di altissimo livello. Oggi però siamo lontani da questa possibilità, perché abbiamo già tre calciatori designati (con uno stipendio maggiore rispetto al salary cap, ndr), quali Cristian Pavón, Chicharito Hernandez e Jonathan Dos Santos. Per il momento non abbiamo quindi spazio per loro, nonostante Higuain e Pastore siano indubbiamente profili molto graditi.