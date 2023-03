Galatasaray, Timur: “Zaniolo preso a metà prezzo e non abbiamo ancora pagato niente”

Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray, è intervenuto durante la riunione annuale dell'assemblea generale parlando anche del trasferimento di Nicolò Zaniolo: "Era stato venduto al Bournemouth per 30 milioni di euro 6 giorni prima del nostro acquisto. L'abbiamo comprato l'ultima sera per 15 milioni di euro, a metà prezzo, con un contratto di 5 anni e il primo pagamento a novembre". Queste le prime parole di Timur che poi prosegue parlando dell'opportunità che si è presentata durante il mercato: "Abbiamo comprato un giocatore da 30 milioni per 15 milioni di euro perché il suo contratto sarebbe scaduto l'anno prossimo e perché ha lasciato Roma dopo una lite con la squadra e i suoi tifosi". Poi la chiosa finale: "Non un centesimo è uscito dalle nostre tasche. Con la Roma non avrebbe potuto giocare per 6 mesi e il suo contratto sarebbe rimasto di un anno".