Galante: “Mourinho vincente grazie al suo carisma. Lo ascolterei per giorni”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato dell'impatto dell'allenatore portoghese: "Se chiama lui i giocatori vengono più volentieri"

L'arrivo di José Mourinho alla Roma è un evento che si prepara a trascinare con sé tanti altri aspetti. La dirigenza giallorossa, così i tifosi, spera magari che l'effetto del portoghese si rifletta anche sul calciomercato: "Sono convinto che se Mourinho chiama un giocatore questo viene più volentieri”. Ne è sicuro Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, che racconta anche un retroscena sullo Special One: “Una volta la sua Inter giocò contro il mio Livorno e, nel sottopassaggio, l’addetto stampa nerazzurro ci presentò. Lui rispose che non c’era bisogno perché Galante era fortissimo e a Milano era famosissimo. Ma secondo me voleva addolcirmi perché poi l’Inter ha vinto quella partita - ha detto a 'CMIT TV' -. Un’altra volta, poi, ci ho avuto a che fare con l’Inter Forever. All’inaugurazione dello stadio del Tottenham siamo andati a vincere, con Mourinho e Toldo in panchina. Nel viaggio dall’hotel allo stadio, e poi a cena, sono stato ad ascoltare quello che diceva. Sarei stato giorni ad ascoltarlo. Gli aneddoti, tutte le storie, è stato davvero un piacere.Perché ha vinto così tanto? È il suo carisma, la sua personalità nel trasmettere le cose, poi nessuno è un mago tranne Herrera (ride, ndc)”.