Gabbiadini ai tempi della Premier: “Mourinho persona speciale. È carismatico”

I due si cono incontrati in un Southampton-Manchester Utd e l'attaccante realizzò una doppietta che annichilì i red evils

Quanti incroci con il passato in questa prima avventura in giallorosso per José Mourinho. Il portoghese domani alle 18.30 ritroverà Manolo Gabbiadini. No, i due non hanno mai lavorato insieme ma l'attaccante doriano in passato ha riservato brutti scherzi allo Special One. Il 26 febbraio 2017 in un Southampton-Manchester Utd, il risultato finale disse 3-2 par la squadra di casa. Gabbiadini realizzò una doppietta e risultò chiaramente il migliore in campo. Al termine del match la stretta di mano tra il tecnico e il giocatore. Poi il blucerchiato, dopo i complimenti ricevuti da Mou disse: "Quando un personaggio come lui ti viene incontro, ti stringe la mano e ti dice - sei stato bravissimo, hai segnato due gol da fenomeno - senti qualcosa dentro di te. Mourinho è una persona speciale, e non solo per i successi ottenuti da allenatore. È carismatico". D'Anversa intanto tira un sospiro di sollievo per le condizioni del ginocchio dell'attaccante. Nell'altra estremità del campo, in dubbio le condizioni di Audero, che ha accusato qualche acciacco fisico nel post partita contro il Venezia. Nell'eventualità non dovesse farcela, Falcone è pronto a scaldare i guantoni. Sarebbe il debutto nel massimo campionato.