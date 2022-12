Fuzato, show in Spagna: quattro parate decisive e ‘La Liga’ lo celebra

Daniel Fuzato è una delle meteore passate per Trigoria. L'ex portiere della Roma ha trovato pochissimo spazio nella Capitale, sia con Fonseca che con Mourinho. Soltano 8 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. A giugno ha firmato con l'Ibiza. Nell'ultimo match in Serie B spagnola si è reso protagonista con quattro bellissime parate. L'estremo difensore ha salvato la porta della sua squadra che è tornata alla vittoria dopo 10 gare senza. L'account principale del campionato spagnolo lo ha celebrato su Instagram: "Non nella mia casa". Nonostante l'ultima partita vinta la posizione del club non è delle migliori, infatti si trova all'ultimo posto e rischia la retrocessione in C.