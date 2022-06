Fuzato saluta la Roma: “Grazie per questi 4 anni incredibili. Ho dato il massimo”

Il portiere brasiliano ringrazia per gli anni passati a Trigoria: "Parto felice, sapendo di aver lasciato una famiglia a Roma, grazie ai tifosi, per tutto l'affetto"

È terminata qualche giorno fa l'avventura di Daniel Fuzato in maglia giallorossa. Il portiere brasiliano, che vestirà la maglia dell'Ibiza, ha voluto salutare e ringraziare tutta la Roma e i suoi tifosi per gli anni trascorsi nella Capitale nonostante le appena 8 presenze ufficiali: "GRAZIE ROMA, questi ultimi 4 anni sono stati incredibili, sono arrivato un ragazzo, pieno di sogni e obiettivi. Ho vissuto intensamente tutti gli allenamenti e le partite, ho sempre cercato di dare il mio massimo ed essere pronto in ogni occasione". Questo il messaggio del portiere classe '97 che poi conclude: "Parto felice, sapendo di aver lasciato una famiglia a Roma, grazie ai tifosi, per tutto l'affetto".