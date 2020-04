Fuzato guarda ad Alisson: “Mi alleno per diventare forte come lui”

Anche Daniel Fuzato racconta al proprio Paese la situazione coronavirus in Italia. Il portiere giallorosso è stato intervistato da Globoesporte: “Qui in Europa le cose sono triste e difficili. Noi abbiamo seguito tutte le indicazioni dall’inizio. Sfortunatamente ci sono molti casi qui in Italia, ma la popolazione ha rispettato tutte le misure precauzionali. Spero che questa situazione finisca presto. Io e la mia ragazza usciamo una volta alla settimana per andare al mercato e indossiamo maschere e guanti. Ci laviamo sempre bene le mani e cerchiamo di rimanere calmi”.

Il campionato è fermo, ma Fuzato si sta allenando come tutti i compagni a casa con i programmi aggiornati ogni giorno: “Sì, continuo ad allenarmi. La Roma è molto attenta in questo. Sono sempre in contatto con lo staff del club. Abbiamo un preparatore atletico che svolge le attività ogni giorno e abbiamo sempre un programma diverso di diverso”.

Con la Roma aspetta ancora l’esordio ufficiale, eppure l’eredità di Alisson è un grande stimolo: “Ho ancora molto da imparare e su cui lavorare, ma mi sto preparando molto per quando avrò una possibilità. Sono stato felice quando ha parlato di me (Alisson a novembre di lui aveva detto: “È forte quanto noi”, in occasione della convocazione in nazionale maggiore di Fuzato, ndc). Lui è un riferimento per tutta la nostra generazione. E che uno come lui faccia un commento del genere su di te non capita tutti i giorni”.