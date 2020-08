Fuzato: “Contento dell’esordio con la Roma” – FOTO

Daniel Fuzato ieri contro la Juventus ha fatto il suo esordio con la Roma. E nel post partita ha commentato sui social l’emozione per il debutto: “Molto contento di aver fatto il mio esordio con questa maglia”. Poi cita la Bibbia: “Per ogni cosa c’è il suo tempo, c’è tempo per ogni cosa sotto il cielo”. Il brasiliano è stato incolpevole sul gol da due passi di Higuain e poi si è destreggiato bene nelle altre occasioni in cui è stato chiamato in causa. Coraggioso anche in fase di possesso palla, ha spesso aiutato i centrali a cominciare l’azione della squadra. Fuzato ha da poco rinnovato il contratto fino al 2023 ma la prossima stagione con ogni probabilità giocherà in prestito al Gil Vicente.