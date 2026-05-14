Fumata nera per Giovanni Manna. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport è arrivata la fumata nera nonostante il corteggiamento della Roma e soprattutto dei Friedkin, non sarà lui il nuovo direttore sportivo. De Laurentiis non ha nessuna intenzione di liberarlo e potrebbe proporre il rinnovo di contratto al ds che dopo la fine del campionato incontrerà Conte per programmare insieme il futuro. Manna, infatti, sta già lavorando per i prossimi colpi del Napoli. Rimane in lizza D'Amico, ma c'è da superare la concorrenza del Milan. Nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro. Ryan è arrivato nella Capitale e Gasperini rimane i attesa. Al capolinea, invece, l'avventura di Massara dopo meno di un anno dal suo arrivo.