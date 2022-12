Futre a FR: “Mourinho resterà alla Roma. L’obiettivo è tornare in Champions”

"Sono convinto che Josè Mourinho resterà ancora alla Roma" ha detto PauloFutre, ex stella del calcio portoghese, raggiunto telefonicamente da Forzaroma.info. “Ho incontrato Josè recentemente in occasione di un evento in Portogallo, e l'ho trovato tranquillo in relazione al campionato della Roma. Sta a tre punti dal quarto posto e l’obiettivo principale per loro è tornare in Champions League”.