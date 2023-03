Fuksas: “Kumbulla non ha il cervello. Meglio Spalletti di Mourinho”

La Roma ieri ha subito una brutta sconfitta in casa contro il Sassuolo, complice anche l'espulsione di Kumbulla che ha lasciato la squadra in 10. A tal proposito è intervenuto Massimiliano Fuksas ai microfoni di Rai Radio1 durante la trasmissione Un Giorno da Pecora. Queste le parole dell'architetto, grande tifoso giallorosso: "Kumbulla non ha il cervello, poveraccio, è la seconda volta che dà un calcio come ha fatto ieri. Bisogna tenerlo fuori e fargli un corso su come si vive». Poi il commento sullo Special One: "Elly Schlein meglio di Mourinho nella leadership, lui è simpatico ma gli manca il gioco, non ne ha. Purtroppo a me piace molto Spalletti"