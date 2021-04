Funerali Guerini, presente Calafiori e una rappresentanza della Roma Primavera – VIDEO

Divisi in campo, uniti nella tristezza e nel ricordo. Oggi nella chiesa San Giovanni Bosco si sono tenuti i funerali di Daniel Guerini, ragazzo classe 2002 della primavera della Lazio scomparso tragicamente lo scorso 24 marzo in un incidente automobilistico nei pressi di Via Palmiro Togliatti. In rappresentanza della Roma erano presenti Riccardo Calafiori e gran parte dei calciatori della squadra Primavera di Alberto De Rossi. Tanta commozione, anche nel gruppo Lazio, con la prima squadra guidata da Inzaghi e Tare che ha sfilato vicino allo striscione degli Ultras biancocelesti: “Quando a la sera s’addormiva er monno, Roma lo cullulava in braccio ar sonno… Ciao Daniel“. Oltre al Presidente Lotito, è arrivato rendere omaggio a Guerini anche il numero uno granata Urbano Cairo.