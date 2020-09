Frosinone-Roma, probabile formazione e dove vederla in tv e streaming

La Roma torna in campo questo pomeriggio per la seconda amichevole della preparazione estiva. Alle 18.00 il fischio d’inizio contro il Frosinone al Benito Stirpe. Fonseca ha perso ufficialmente Zaniolo ieri, out almeno sei mesi. Torna Dzeko insieme agli altri nazionali ed è pronto per giocare dal primo minuto.

Frosinone-Roma: probabile formazione

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Spinazzola, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere Frosinone-Roma in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie verranno fornite in tempo reale. Frosinone-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva alle 18.00 da Sky e andrà in onda sui canali del pacchetto Sky Sport e anche sul canale tematico Roma TV (213). Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di live e streaming on demand di Sky.