Frosinone-Roma, la moviola: tocco col braccio di Okoli in area, per Giua è rigore

De Rossi torna da Rotterdam (1-1 al de Kuip contro il Feyenoord) con la sua Roma che deve ricominciare ad inseguire il quarto posto dopo la sconfitta dell’Olimpico inferta dall ’Inter. Ad attenderlo c’è il Frosinone del suo compagno di squadra, amico, collega e per la prima volta avversario Eusebio Di Francesco . A dirigere l’incontro dello Stirpe sarà l’arbitro Giua , mentre gli assistenti saranno Berti e Vivenzi , quarto uomo Marcenaro . Il Var sarà gestito da Di Paolo mentre a coordinare l’AVar sarà Abbattista .

77’- Baldanzi calcia verso la porta e Okoli ferma il tiro con il braccio che non è attaccato al corpo, anzi è molto largo e al di fuori della sagoma del corpo. Giua viene richiamato all’On Field Review e assegna il rigore alla Roma, trasformato poi da Paredes

75’- Azmoun entra in ritardo su Mazzitelli all’altezza del centrocampo, è lui il terzo ammonito della gara

65’- Mancini interviene in maniera irruenta ed irregolare alle spalle di Reinier, Giua estrae il cartellino giallo per il 23 giallorosso

39’- Huijsen ammonito a seguito dell’esultanza polemica contro il pubblico che per tutta la partita lo ha fischiato ad ogni tocco palla

