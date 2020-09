Frosinone-Roma. Calafiori e Bouah: “Grande partita” – FOTO

“Grande prestazione da parte di tutti, bisogna continuare su questa strada”. Sono le parole di Calafiori nel post-partita con il Frosinone. La Roma, infatti, porta a casa la seconda amichevole del pre-campionato battendo 4-1 i ciociari. Il terzino non è l’unico a gioire sui social. Anche Bouah (che trova spazio nel finale di gara) esulta sui social. “Grande partita” scrive l’esterno. Ora l’appuntamento per la squadra è domani alle 17 per la ripresa degli allenamenti, mentre l’ultimo test sarà sabato contro il Cagliari.