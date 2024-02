Frosinone, differenziato per Cuni, Bonifazi, Ghedjemis e Zortea

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha effettuato oggi pomeriggio una seduta di allenamento in vista della sfida contro la Roma in programma domenica alle ore 18 con lo stadio Benito Stirpe che per l'occasione registrerà il tutto esaurito. Attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Differenziato per Cuni, Bonifazi, Ghedjemis e Zortea. Lavoro personalizzato per Lusuardi e Oyono. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino, come riporta il sito del Club.