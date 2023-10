Frosinone, Di Francesco: “Abbiamo creato alla Roma diverse difficoltà”

Le sue parole: "La prestazione ci deve dare forza, così come quella con il Napoli. La squadra è cresciuta in tante cose"

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

DI FRANCESCO A DAZN

Frosinone ordinato e aggrappato alla partita. Cosa le dispiace di oggi? “Credo sia limitante dire che siamo stati ordinati. Abbiamo creato opportunità per andare in vantaggio e non le abbiamo sfruttate. Siamo calati quando abbiamo smesso di palleggiare. I ragazzi hanno fatto un’ottima gara e abbiamo avuto 3 palle gol nitide. Loro hanno concretizzato le azioni che hanno avuto”.

Il Frosinone non sembra arrivato dalla B per il coraggio che mette in campo. “Ero obbligato a fare un cambio. Siamo abituati a giocare a 4 e non a 3. Abbiamo creato alla Roma diverse difficoltà con questo assetto. Quando crei e non fai gol parliamo dei soliti discorsi. Sono orgoglioso dei ragazzi e della personalità messa nella gara. Il coraggio di essere alti e di andare a prendere gli avversari.

Quale delle due occasioni di Cuni le lascia maggiori rimpianti? “L’angolo c’è sempre, basta metterla in porta. Anche l’occasione di Brescianini con un potenziale 1-1.

Questi ragazzi sembra che sono in Serie A da tempo. “Sono soddisfatto. In allenamento gli dico di divertirsi poi lil gap c’è sempre. La squadra è consapevole di quello che fa. Sono soddisfatto ma anche rammaricato perché potevamo fare male alla Roma. Siamo riusciti a creargli delle difficoltà. La partita ci può stare per come è andata”.

Aver fatto una prestazione del genere in un campo del genere, è considerabile un altro passo in avanti nel vostro percorso? “La prestazione ci deve dare forza, così come quella con il Napoli. La squadra è cresciuta in tante cose. Peccato per gli ultimi 20 minuti dove siamo stati frettolosi”.

DI FRANCESCO IN CONFERENZA STAMPA

"Abbiamo avuto un ottimo approccio, non siamo stati bravi noi a mettere dentro le prime opportunità. Questo è il gap che tra certe squadre, ma ci teniamo la prestazione e la spensieratezza di squadra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, siamo mancati nel palleggiare e nel preparare le giocate in 20 minuti del secondo tempo. Poi viene fuori anche la maggior classe della Roma".

Sul gol c'è stato un buco. "Stavamo andando bene anche a livello difensivo oltre che offensivo. Il calcio è dinamico, non è a tre o quattro. Mi è mancato un giocatore di ruolo e ho modificato l'assetto. Anche se abbiamo preso gol abbiamo espresso un bel calcio".

Cuni è il segnale che serve qualcosa in più in attacco? "Devo fargli i complimenti. Ha messo in seria difficoltà la Roma con i suoi attacchi alla profondità. È un percorso di crescita, è entrato anche un 2005, si passa anche attraverso gli errori e i complimenti. Io gli farei più complimenti, per l'atteggiamento, l'approccio, la voglia".

Come sta Romagnoli? "Romagnoli aveva un problema al ginocchio e ha avuto un problema all'inguine, poi con tante partite le difficoltà sono dietro l'angolo. Il problema è che non ho terzini, non ho neanche Gelli e Harroui che magari alla Roma non sanno neanche chi sono ma per noi sono importanti".

Cosa manca? "Siamo amareggiati ma orgogliosi di questa squadra. Questa partita ci deve dare ancora più forza e consapevolezza. Il passaggio è anche attraverso queste partite".

Cosa ha provato guardando la Sud? Ha ripensato al Barcellona? "La Roma ce l'ho dentro, anche se qualcuno non se n'è mai accorto qui. Ho sempre dato il massimo, a volte si è più riconosciuti quando ci si mette in mostra in maniera diversa. Io ho sempre avuto rispetto per tutti, anche per voi. Ma stasera ho pensato solo al Frosinone, l'emozione è stata quella giusta. Tornerò qui sempre con piacere, anche per rivedere le persone per bene che ci sono ancora nella Roma".

Ha pensato che lei è stato esonerato quando era al quinto posto? "Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. La Roma ha le potenzialità per fare meglio, sono sicuro che risalirà la classifica mentre noi dobbiamo portare più punti in cascina. Il passato lasciamolo nel passato, guardiamo avanti".

