Frongia e la rinascita di Campo Testaccio: “In poco tempo lo restituiremo ai cittadini – VIDEO

L’Assessore allo Sport della Capitale, Daniele Frongia, ha aggiornato lo stato dei lavori di Campo Testaccio, storico stadio della Roma negli anni ’30. Il piano di interramento procede e consentirà la riqualificazione dell’intero impianto sportivo. Da qui, le parole orgogliose di Frongia sul suo profilo Facebook: “Guardate come prende di nuovo vita il famoso campo dove giocò anche l’AS Roma: le opere di messa in sicurezza che avevamo anticipato sono infatti quasi giunte al termine”.

“Contiamo di consegnare l’impianto al Municipio per restituirlo alla cittadinanza in pochissimo tempo – continua l’Assessore allo Sport – dopo dei lavori davvero svolti ottimamente. Come promesso abbiamo ereditato una boscaglia con un’enorme buca in disuso e accampamenti abusivi- che si voleva trasformare in un parcheggio sotterraneo- e consegneremo a breve alla città un luogo ripulito e riqualificato per farne usufruire di nuovo la cittadinanza ma speriamo, e qui la palla passa al Municipio competente, di vederne in pochissimo tempo una destinazione d’uso sportivo. Perché la memoria storica e gloriosa di CampoTestaccio ce lo impone!“.