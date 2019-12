Friedkin tenta De Rossi: offerta la panchina della Primavera all’ex capitano

Quella di Daniele De Rossi e la Roma è una storia che potrebbe vivere un nuovo emozionante capitolo. Il magnate texano Dan Friedkin, che si appresta a diventare il nuovo presidente del club giallorosso, avrebbe tentato l’ex capitano giallorosso con il ruolo di allenatore della Primavera, scrive Il Corriere della Sera. Papà Alberto, che ha il contratto in scadenza, diventerebbe il responsabile delle fasce alte del settore giovanile, tra cui Under 18 e 17. Daniele De Rossi non ha mai nascosto il desiderio di fare l’allenatore quando dirà basta con il calcio giocato. L’ipotesi di un addio già a gennaio non è da escludere: l’ex capitano giallorosso vorrebbe continuare a giocare al Boca Juniors, ma i vari problemi fisici e i dubbi della nuova dirigenza Xeneizes sulla sua tenuta fisica rendono incerto il suo futuro in Argentina.