Friedkin-Roma, giorni d’attesa: Dan e Ryan presentano Lyrebird al film festival di Miami

In attesa dell’accordo con Pallotta Dan Friedkin, insieme al figlio Ryan, presenterà il film ‘Lyrebird‘, di cui è produttore e direttore, al Miami Jewish Film Festival. L’evento cinematografico si svolgerà dal 9 al 23 gennaio. Saranno proiettate 6 premiere internazionali, 7 nordamericane ben 14 film diretti da donne. Il protagonista del film dei Friedkin sarà Guy Pearce (celebre per il suo ruolo in ‘Memento’): ‘Lyrebird’ racconta la vera storia di un soldato americano che, insieme ad un membro della resistenza olandese, indaga sui furti di varie opere d’arte da parte dei nazisti nel corso della seconda guerra mondiale. Per Dan Friedkin, dopo aver preso lezioni di regia da Ridley Scott (autore de ‘Il Gladiatore’), si tratta del primo film da regista. Uno dei tanti hobby del futuro presidente giallorosso, che in attesa della conclusione della due diligence, ha già pronto un piano d’azione per conquistare Roma e la Roma.

Emanuele Carlo Bozzo