Friedkin-Roma, avanti tutta: il figlio del magnate atteso in Italia la prossima settimana

Continua la trattativa tra Friedkin e Pallotta per acquistare la Roma: secondo Il Messaggero, Ryan, il figlio del magnate texano, la prossima settimana sarà nella Capitale per analizzare da vicino il lavoro svolto fino a questo momento dagli advisor coinvolti nell’affare, per poi preparare l’affondo decisivo per la scalata al club giallorosso e concludere la trattativa il prima possibile. Lo stesso Friedkin la settimana scorsa è stato a Roma, visitando la sede amministrativa nel in viale Tolstoj all’Eur: potrebbe tornare in Italia a dicembre, quando la trattativa potrebbe essere già conclusa.