La Roma è allo sbando dentro e fuori dal campo. Secondo quando riportato da Francesco Balzani su Leggo, dopo la sconfitta contro il Verona e il pareggio contro l'Union Saint-Gilloise, i Friedkin avrebbero preso atto della gravità della situazione e sarebbero pronti a rivoluzionare il club entro pochi giorni. In arrivo infatti ci sarebbero l'allenatore e due dirigenti (un amministratore delegato e un direttore tecnico). Per la panchina il nome in pole è quello di Roberto Mancini che però ha chiesto alla società un biennale per non essere considerato un semplice traghettatore (stessa richiesta avanzata da Tuchel dopo l'esonero di De Rossi). Ai piani più alti invece sarebbe già pronte due figure, una delle quali italiana con Carnevali del Sassuolo primo in lista. Anche in caso di vittoria domenica contro il Bologna dunque, il futuro di Juric sembra ormai segnato.