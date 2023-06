Friedkin porta a Roma la pattuglia acrobatica Horsemen Flight Team

Dan Friedkin, Ed Shipley e Jim Beasley Jr. stanno portando a Roma la spettacolare formazione dei Horsemen Flight Team, come riporta l'account twitter del Gruppo Friedkin. In collaborazione con l'AS Roma l'unica pattuglia acrobatica P-51 Mustang al mondo in occasione della storica celebrazione del 100° anniversario dell'Aeronautica Militare italiana per l'evento "Escape Life's Gravity" che si terrà dal 16 al 18 giugno a Pratica di Mare..