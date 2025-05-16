"Da Roma al mondo, la voce della Roma riecheggia di orgoglio, resilienza e identità. Siamo orgogliosi di camminare al fianco di questo club, onorando il suo passato, investendo nel suo futuro. Insieme, andiamo avanti: con cuore, con onore, con Roma". Questa la didascalia del post diffuso dal Friedkin Group su Instagram. Il video vede scorrere immagini di simboli della Capitale, dal Colosseo a San Pietro, e dello Stadio Olimpico, oltre che le più recenti coreografie della Sud tra cui l'omaggio a Di Bartolomei. "Nel cuore della città eterne, una squadra è nata nel 1927. Lo Stadio Olimpico è stata la sua casa dal 1953. Non solo una squadra. Un simbolo. Questa è l'A.S. Roma", si legge nel video diffuso. Chissà che non possa esserci qualche riferimento a un annuncio prossimo, magari in merito al nuovo stadio.

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