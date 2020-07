Friedkin non molla la Roma: la trattativa va avanti a fari spenti

Dan Friedkin spera ancora di diventare il prossimo presidente della Roma. Come riportato dalla trasmissione ‘Te la do io Tokyo’ su Centro Suono Sport, un manager italiano del gruppo ha fatto sapere che l’affare sta proseguendo ma si è scelto il basso profilo per evitare la fuga di notizie che potrebbe mettere a rischio l’operazione. Il numero uno del Friedkin Group ritiene la Roma un investimento ancora valido, nonostante gli ultimi bilanci in rosso e l’introito Champions che potrebbe mancare per il secondo anno consecutivo. Pallotta dal canto suo tiene duro con la speranza di ottenere un’offerta vicina a quella ricevuta prima del lockdown (circa 800 milioni) e aspetta l’avanzata di nuove cordate interessate a prendere il comando del club. Al momento però non si è mosso nulla di concreto e l’unico soggetto davvero interessato resta proprio Dan Friedkin. A Houston restano ottimisti sul fatto che alla fine Pallotta accetterà la sua ultima offerta.