Friedkin no-stop: Dan e Ryan oggi di nuovo a Trigoria

I Friedkin senza sosta. La partenza dalla capitale dei nuovi proprietari della Roma era prevista inizialmente per la giornata di ieri, poi i piani sono cambiati. Dan e Ryan oggi sono tornati a Trigoria, con la squadra di Fonseca che si è ritrovata stamattina per il primo allenamento della settimana dopo l’amichevole di Cagliari e il giorno di riposo concesso ieri. In questi giorni i Friedkin continueranno a lavorare dal centro sportivo giallorosso e non solo: in settimana, infatti, potrebbero andare in scena diversi incontri istituzionali. In agenda un possibile vertice con la sindaca di Roma Virginia Raggi per parlare del progetto stadio e anche un summit con il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina.