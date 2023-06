Friedkin in volo a Pratica di Mare con lo stemma della Roma sul braccio

Il presidente volerà in occasione del centenario dell'Aeronautica miliare con l'Horsemen Flight Team

Il presidente Dan Friedkin è un grande appassionato di aerei e in occasione del centenario dell'Aeronautica militare volerà a Pratica di Mare con l'Horsemen Flight Team. Come riportato dagli account ufficiali, si tratta dell'unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang. Dalle foto da poco pubblicate su twitter e gli altri account social dell'Aeronautica, spunta un dettaglio molto importante per i giallorossi: il presidente volerà con lo stemma della Roma sul braccio.