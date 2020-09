Friedkin in viaggio: preso un volo nel tardo pomeriggio

Giorni di lavoro intensi per la nuova presidenza della Roma. A due settimane dall’arrivo in Italia, i Friedkin si sono catapultati all’interno della loro nuova realtà, imbattendosi nei numerosi problemi che la vecchia proprietà targata Pallotta ha lasciato in eredità. Come riporta su Twitter il giornalista Flavio Maria Tassotti, fino alle 17.00 Dan e Ryan erano a Trigoria ma, nel tardo pomeriggio, si sono rimessi in viaggio: accompagnati da due collaboratori sono partiti da Fiumicino, ma al momento la loro destinazione non è ancora nota. Dan e Ryan comunque faranno ritorno a breve nella capitale: dopo aver assistito all’esordio in campionato contro il Verona, il programma stilato nell’agenda personale prevede la partecipazione al big match di domenica sera contro la Juventus, prima in assoluto sia per i nuovi proprietari che per i mille tifosi a cui sarà concesso entrare all’Olimpico.