Friedkin, in arrivo il primo hotel in Italia: aprirà a Firenze nel 2023

Il presidente della Roma: "Firenze è una città di fama mondiale. Siamo estremamente entusiasti di espandere la nostra presenza in Europa"

In attesa di costruire lo stadio della Roma, Dan Friedkin ha messo la firma sul suo primo affare immobiliare con sede in Italia. Nessun cronoprogramma infinito, nessuna amministrazione contraria. C'è già una data certa: nel 2023 il presidente giallorosso inaugurerà il primo hotel italiano della sua linea Auberge Resorts Collection. Ma non aprirà a Roma, bensì a Firenze. L'annuncio è arrivato il 18 agosto, curiosamente a quattro giorni dalla sfida tra la sua Roma e la Fiorentina. Friedkin riqualificherà lo storico Collegio alle querce, che nel 2017 è stato comprato da Leeu Collection, che ha affidato al texano l'opera di rifacimento della location. "Siamo estremamente entusiasti di espandere la nostra presenza in Europa con l'aggiunta di Firenze e del Collegio alla Querce - le parole di Dan Friedkin -. La nostra capacità unica di elevare e preservare le proprietà storiche si tradurrà in una nuova destinazione dinamica per la ricca cultura, la cucina eccezionale, l'arte, il design e le esperienze senza rivali in una città di fama internazionale. Siamo grati al fondatore di Leeu Collection, Analjit Singh, che ha avuto la visione di creare il resort più spettacolare di Firenze, e per la fiducia che ha riposto in noi per aiutarlo a realizzarlo”.