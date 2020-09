Dan e Ryan Friedkin sono entrati da ieri a gamba tesa nel mondo Roma. I primi due giorni dei nuovi proprietari si sono svolti quasi interamente nel centro sportivo di Trigoria. Nei prossimi giorni però, riporta l’Ansa, i due texani incontreranno il sindaco della capitale Virginia Raggi per parlare dello stadio della Roma. Il progetto lo scorso agosto ha avuto il via libera dalla giunta capitolina. Il prossimo passo è l’approdo in aula per la votazione.