Il 2026 è iniziato da poco, ma a Trigoria si inizia a pensare al 2027: anno del centenario del club che dovrà essere festeggiato in grande. Il primo tassello riguarda lo stadio che ovviamente non sarà pronto tra dodici mesi, ma la speranza è che a marzo 2027 almeno la prima pietra venga messa per arrivare alla realizzazione tra il 2030 e il 2031. Ma i 100 anni verranno festeggiati all'Olimpico, forse con un Francesco Totti in più. I contatti con i Friedkin ci sono stati e le parole di Ranieri hanno aperto uno scenario importante. C'è ancora il nodo sul ruolo dell'ex capitano che non è un tema da sottovalutare. Dan e Ryan lo vorrebbero come uomo immagine in grado di attirare sponsor e per vendere il marchio Roma in giro per il mondo, Francesco chiede un ruolo decisionale. Magari alla Maldini che proprio in coppia con Massara riuscì a riportare lo scudetto a Milano. Dialoghi in corso.

Il prossimo anno, inoltre, la Roma farà un tuffo nel passato. Addio allo stemma introdotto da Pallotta nel 2013 e ritorno alle origine. Si ritornerà al logo con il tanto amato acronimo 'ASR' che figurerà su tutte e tre la maglie della prossima stagione firmate Adidas. Una bella notizia per i tanti tifosi che non hanno mai accettato il cambio di diversi anni fa. Per la ciliegina sulla torta manca uno sponsor: i giallorossi sono alla ricerca di una partnership importante che possa pareggiare i 12,5 milioni di euro annui di Riyadh Season. La società è al lavoro, nel frattempo è arrivato lo sponsor di manica (WizzAir).