La competizione rappresenta una vetrina per i migliori talenti del golf universitario
VIDEO - Ranieri: "Friedkin ha speso tanto, dobbiamo dargli delle soddisfazioni"
Il Congaree Golf Club (Carolina del Sud, USA), parte del portfolio del The Friedkin Group, ospiterà, dal 5 al 7 giugno, l'edizione 2025 della Arnold Palmer Cup. Questa competizione rappresenta una vetrina per i migliori talenti del golf universitario. La formula, ispirata alla Ryder Cup ma con la particolarità di essere co-ed (mista), vedrà confrontarsi una selezione dei migliori giocatori e giocatrici collegiali statunitensi contro una squadra composta dai pari livello del resto del mondo (Team International).Nella comunicazione ufficiale si sottolinea che l'evento si allinea perfettamente ai valori di "cura, eccellenza e comunità" del Friedkin Group.
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