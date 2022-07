Friedkin: il gigante si è svegliato. Da Mou a Dybala, le mosse di una gestione top

La prima mossa della proprietà americana 2.0 è stata cercare di risanare una società ormai prossima al fallimento con continue iniezioni di capitale che li hanno portati, fino ad oggi, a versare 370 milioni di euro nelle casse giallorosse. Poi c’è stata la rottura, l’anno zero, il 4 maggio 2021, quando in una calda giornata romana, il club annuncia l’arrivo di Josè Mourinho. Portare uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio nella Capitale è stata la dichiarazione di guerra ai poteri forti del calcio italiano dimostrando la voglia di riportare i tifosi giallorossi in piazza a festeggiare, tifosi che hanno risposto immediatamente presente, assaltando i botteghini dell'Olimpico che ha vissuto un anno da record. Lo stesso aveva detto Mou alla prima conferenza stampa: “Come mi vedo tra tre anni? A festeggiare”, ma mai avrebbe pensato di riuscirci già dal primo anno, viste le premesse e i sei gol subiti nel gelo di Bodo. La Conference League è stato il successo di tutti: della proprietà che ha visto realizzarsi i loro primi sforzi e ha visto con i propri occhi cosa significa vincere a Roma, di Mourinho che ha stravolto la squadra, dai giocatori all'assetto tattico, lavorando più sulla testa che sul campo, ma anche dei tifosi che non hanno mai smesso di essere vicini alla squadra. Ora il colpo Dybala: un acquisto che ha "stressato" il cuore della città, prendendo possesso delle menti sognatrici dei supporters giallorossi. Già perché dalle parti di Trigoria un acquisto di questo calibro non si vedeva dai tempi di Batistuta, e tutti si ricordano come si concluse quella storia. L'arrivo dell'argentino è un urlo, di rabbia ma anche di convinzione per far sapere a tutti che a Roma ora si fa sul serio.