Weekend da incorniciare per la famiglia Friedkin. Oltre alla vittoria nel derby contro la Lazio e al sorpasso in classifica sulla Juventus, Dan e Ryan hanno potuto festeggiare anche la promozione del Cannes, altro club di loro proprietà insieme all’Everton. Il club francese, grazie al successo per 2-0 all'ultima giornata contro il Lusitanos Saint-Maur, ha chiuso il gruppo C dello Championnat National 2 al primo posto con 60 punti in 30 partite, conquistando una storica promozione nello Championnat National 1, terza serie francese, a quindici anni di distanza dall’ultima volta. Ora l'obbietivo è riportare il Cannes tra i professionisti ma per farlo servirà ottenere un'altra promozione, questa volta in Ligue2.

CANNES IS BACK 🏆



Après la victoire de ce soir face à l’US Lusitanos Saint-Maur, nous sommes champions et retrouvons la 3e division après 15 années ! 🥹



Merci aux joueurs, au staff, aux salariés, aux bénévoles, aux supporters et à tous ceux qui portent l’AS Cannes dans leur… pic.twitter.com/OuoSJK4tlU — AS Cannes (@ASCannes1902) May 16, 2026