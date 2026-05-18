Dan e Ryan chiudono un weekend perfetto grazie al primo posto in classifica del club francese di loro proprietà

Redazione
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Gasperini punge: "Con Ryan a Trigoria nessun intermediario che cambia le opinioni"

Weekend da incorniciare per la famiglia Friedkin. Oltre alla vittoria nel derby contro la Lazio e al sorpasso in classifica sulla Juventus, Dan e Ryan hanno potuto festeggiare anche la promozione del Cannes, altro club di loro proprietà insieme all’Everton. Il club francese, grazie al successo per 2-0 all'ultima giornata contro il Lusitanos Saint-Maur, ha chiuso il gruppo C dello Championnat National 2 al primo posto con 60 punti in 30 partite, conquistando una storica promozione nello Championnat National 1, terza serie francese, a quindici anni di distanza dall’ultima volta. Ora l'obbietivo è riportare il Cannes tra i professionisti ma per farlo servirà ottenere un'altra promozione, questa volta in Ligue2.

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