Friedkin-Everton: accordo trovato. Cosa manca per la chiusura dell’affare

È tutto fatto per il passaggio dell'Everton al gruppo Friedkin. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK l'affare con Farhad Moshiri è ai dettagli finali. L'azionista di maggioranza del club inglese ha stipulato un accordo con la famiglia statunitense. Cosa manca per la chiusura finale? Ora che i termini commerciali sono stati concordati servirà l'ok di Premier League, FA e Financial Conduct Authority ma non ci dovrebbero essere problemi. La Roma resterà comunque al centro del progetto dei Friedkin. Del club di Liverpool se ne occuperà in prima persona Ryan. Moshiri ha accettato l'offerta del proprietario della Roma arrivata i primi di giugno per acquistare una quota del 94,1% del club.