Friedkin, ecco la festa per gli associati di Roma e Everton: c’è la maglia di Dybala

Il Friedkin Group, proprietario della Roma, ha celebrato nei giorni scorsi la giornata di All Associates, un evento dedicato ai propri dipendenti in tutto il mondo. Per l’occasione, la società americana ha condiviso un post sui propri canali social, in cui spiccano alcuni membri dello staff con le maglie dei due club di proprietà della famiglia Friedkin: la Roma e l’Everton. Nella foto si vedono chiaramente le divise di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Un gesto che conferma la volontà di Dan e Ryan Friedkin di creare una sinergia sempre più stretta tra la Roma e i Toffees, non solo sul campo ma anche fuori. La didascalia del post, infatti, sottolinea lo spirito di unità tra i due ambienti: