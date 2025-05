Friedkin, è giallo sull’arrivo a Roma: Ciampino è intasata per il Conclave

L'arrivo dei Friedkin a Roma è ancora una volta avvolto nel mistero. Vista l’enorme mole di arrivi a Ciampino previsti per oggi e per i prossimi giorni, soprattutto riferibili al conclave del nuovo Pontefice, l’aeroporto è impossibilitato al momento ad accogliere il volo di Friedkin per l’eccessivo traffico aereo, quindi il velivolo presidenziale proveniente da Zurigo potrebbe sbarcare o all’aeroporto dell’Urbe o ritardare di 24 ore il suo approdo nella capitale. Stamattina, infatti, è circolata la notizia dell'arrivo imminente del presidente texano a Roma dove peraltro si trova anche Max Allegri, ufficialmente per assistere agli Internazionali di tennis.